L’uomo, elemento di spicco nella consorteria criminale, ha violato gli obblighi imposti dalla misura di prevenzione, che prevede, tra le varie, quello di non frequentare abitualmente persone che hanno riportato condanne

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Melito Porto Salvo (Rc), diretti dal maresciallo aiutante Antonio Caminiti hanno arrestato, in flagranza di reato, Vincenzo Iamonte, 63 anni, noto alle forze dell’ordine, del luogo, elemento di spicco della ‘ndrangheta nella sua articolazione territoriale denominata “cosca Iamonte”, operante principalmente nel comprensorio di Melito di Porto Salvo e Montebello Ionico.

L’uomo che proprio a causa della sua appartenenza alla predetta consorteria criminale in atto è sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, è stato infatti notato dai Carabinieri operanti in compagnia di altra persona nota alle forze dell’ordine, quindi in palese violazione degli obblighi imposti dalla misura di prevenzione, che prevede, tra le varie, quello di non frequentare abitualmente persone che hanno riportato condanne.

Le manette sono quindi scattate immediatamente, con la successiva traduzione agli arresti domiciliari, ove attenderà l’udienza di convalida, così per come previsto dalla competente Autorità Giudiziaria.

L’arresto segue a meno di una settimana quello, operato per le medesime motivazioni, sempre dai militari della Compagnia di Melito Porto Salvo, a carico del fratello Giuseppe 68 anni, altro elemento di spicco dell’omonima consorteria criminale, anch’egli sorvegliato speciale di Pubblica Sicurezza.