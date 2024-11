52 le persone finite in manette. Apparterrebbero al clan Paviglianiti attivo tra Bagaladi e San Lorenzo.

Reggio Calabria - Nuovo assalto all’egemonia delle cosche sul territorio. Da questa mattina, i carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria stanno eseguendo un'Ordinanza di Custodia Cautelare, emessa dal gip presso il Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 52 soggetti, appartenenti e contigui alla cosca Paviglianiti, operante nei comuni di San Lorenzo e Bagaladi ed in territori limitrofi. Devono rispondere a vario titolo di associazione di tipo mafioso, concorso in illecita concorrenza con minaccia o violenza, truffa aggravata ai danni dello Stato e concorso in detenzione e porto illegale in luogo pubblico di armi comuni da sparo, aggravati dall'aver favorito un sodalizio di tipo mafioso.

Operazione ‘Ultima spiaggia’, l’elenco degli arrestati e delle attività poste sotto sequestro.

Nel corso dell'attivita' investigativa è emerso come il comprensorio dei comuni di San Lorenzo e Bagaladi fosse interamente sotto il controllo di questa consolidata ed importante organizzazione criminale della fascia ionica della provincia reggina, della quale è stato ricostruito l'intero organigramma con l'individuazione dei ruoli dei singoli affiliati.

