Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha autorizzato il presidente della Regione Valle D'Aosta, nell'esercizio delle funzioni prefettizie riconosciute dall'ordinamento speciale, all'accesso antimafia nei comuni di Aosta e Saint Pierre. È la prima volta, rileva il Viminale, per la Val d'Aosta. Il provvedimento è legato all'inchiesta giudiziaria sul sodalizio 'ndranghetista operante in Valle d'Aosta con collegamenti in Piemonte e Calabria.





Risale al gennaio scorso l’operazione “Geenna”, che ha consentito di accertare, per la prima volta da un punto di vista giudiziario, la presenza di una importante strutturazione di ‘ndrangheta nel capoluogo valdostano, riconducibile principalmente alla cosca Nirta-Scalzone di San Luca, nonché di evidenziare quanto penetranti siano i coinvolgimenti tra alcuni politici e il sodalizio criminale.

