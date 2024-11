La Regione Emilia Romagna e i tre sindacati confederali regionali Cgil, Cisl e Uil si sono costituiti parte civile nel processo 'Aemila', contro la 'ndrangeta in Emilia Romagna

Via libera alla costituzione di parte civile per la Regione Emilia Romagna e per i tre sindacati confederali regionali Cgil, Cisl e Uil oltre che per le Camere del lavoro Cgil di Modena e Reggio Emilia, Ordine dei giornalisti e Aser regionale, Libera, Fita-Cna, Legambiente nel processo “Aemilia” contro la 'ndrangheta sul territorio emiliano in corso nell'aula bunker allestita in un padiglione della fiera di Bologna. L'ammissibilità delle richieste è stata al centro, questa mattina, dell'udienza preliminare (la terza dall'inizio del processo) davanti al gup Francesca Zavaglia.

Considerando la trentina di richieste presentate al giudice sarebbero stati ammessi anche altre associazioni ed Enti (interamente o in parte rispetto ai capi di imputazione) eccetto: l'Associazione nazionale Caponnetto, Avviso Pubblico, Sos Impresa, Arci ed associazione Antiracket. La mattinata si è caratterizzata anche per una nuova protesta di alcuni avvocati per i controlli all'ingresso nel padiglione-aula bunker dovuta alla richiesta di togliersi le scarpe nel passaggio sotto i metal detector. Anche al termine della prima udienza si erano registrate lamentele da parte della Camera penale. (AGI)