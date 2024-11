La Prima sezione della Suprema Corte annulla con rinvio la decisione della Corte d’Appello di Catanzaro di respingere l’istanza di ricusazione nei confronti di due giudici del Tribunale di Vibo Valentia

Non potrà andare a sentenza (già programmata per la prossima settimana con la relativa camera di consiglio) il processo “Black money” contro il clan Mancuso, in corso dinnanzi al Tribunale collegiale di Vibo Valentia. La prima sezione penale della Corte di Cassazione ha infatti annullato con rinvio, per un nuovo esame da parte della Corte d’Appello di Catanzaro, l’istanza di ricusazione avanzata dai difensori dell’imputato Pantaleone Mancuso, alias “Scarpuni”, presentata dagli avvocati Francesco Calabrese e Francesco Sabatino.

Il presidente del collegio di Vibo, Vincenza Papagno, e il giudice a latere Giovanna Taricco, accogliendo in precedenza la richiesta dei due difensori, si erano astenute dalla trattazione del dibattimento "Black money" avendo, in separato processo, condannato a 16 anni di reclusione Nunzio Manuel Callà, che aveva fornito l’arma per il tentato omicidio di Francesco Scrugli su mandato del boss Pantaleone Mancuso “Scarpuni”.

‘Ndrangheta: processo “Black money”, l'istanza di rimessione arriva in Cassazione

Il 31 ottobre scorso, però, il presidente del Tribunale di Vibo Valentia, Alberto Filardo, con una decisione che non ha precedenti nella storia giudiziaria vibonese in ordine al non accoglimento della richiesta di astensione da un processo penale avanzata da ben due giudici, aveva respinto la richiesta dei magistrati Papagno e Taricco, ritenendo che i due giudici condannando Nunzio Manuel Callà, non vi fosse stata un’anticipazione di un giudizio di responsabilità su Pantaleone Mancuso, alias "Scarpuni", accusato di aver ricoperto un ruolo di vertice all'interno dell'omonimo clan di Limbadi e Nicotera.

Dello stesso avviso del presidente Alberto Filardo era stata la Corte d’Appello di Catanzaro il 3 novembre 2016. La Cassazione, però, accogliendo i rilievi degli avvocati Calabrese e Sanatino, non si è trovata d’accordo con le motivazioni espresse dai giudici di Catanzaro (e di conseguenza anche con la decisione del presidente del Tribunale di Vibo Valentia, Alberto Filardo) ed ha annullato la loro decisione per un nuovo esame. Tecnicamente, quindi, il processo “Black money” in corso a Vibo Valentia contro 21 imputati non potrà ora andare a sentenza fino alla nuova pronuncia di una diversa sezione della Corte d’Appello di Catanzaro sull’istanza di ricusazione dei due giudici del collegio.

Giuseppe Baglivo

