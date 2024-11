L'inchiesta ha ricostruito i contrasti interni sorti tra gli schieramenti una volta uniti dei Sia e dei Todaro, sostenuti rispettivamente dalla cosche Vallelunga e Novella, da un lato, e Gallace dall'altro. Una frattura che ha portato a una vera e propria guerra di mafia

Regge anche in Corte d'appello l'inchiesta "Showdown" contro le cosche del Soveratese. I giudici, al termine del processo di secondo grado, hanno ridotto a 13 anni (in primo grado gli erano stati inflitti 14 anni) la condanna nei confronti di Fiorito Procopio ritenuto al vertice della cosca Sia-Procopio-Tripodi. Pena lievemente ridotta a 11 anni e 10 mesi per Alberto Sia, mentre è stata confermata la condanna a 12 anni e 6 mesi nei confronti degli altri due esponenti di vertice del clan, Michele Lentini e Maurizio Tripodi.

La Corte d'appello ha confermato anche le assoluzioni dell'ex vicesindaco di Soverato Teo Sinopoli e di due dipendenti comunali Massimo Procopio e Saverio Mirarchi. L'inchiesta condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro e della Compagnia di Soverato, ed a cui ha collaborato anche il Ros, ha ricostruito i contrasti interni sorti tra gli schieramenti una volta uniti dei Sia e dei Todaro, sostenuti rispettivamente dalla cosche Vallelunga e Novella, da un lato, e Gallace dall'altro. Una frattura che ha portato a una vera e propria guerra di mafia con decine di omicidi commessi tra il 2009 e il 2011. (Ansa).