Il 35enne, ritenuto affiliato alla cosca Alvaro-Violi-Macrì, deve scontare una pena di due anni e 4 mesi di reclusione per i reati in concorso di associazione mafiosa e ricettazione

Nella mattinata odierna, a Sinopoli, si è costituito alla locale stazione dei Carabinieri Nicola Alvaro 35anni residente a Sinopoli, noto alle forze di polizia, ritenuto affiliato alla cosca di ‘ndrangheta denominata “Alvaro-Violi-Macrì” operante nei comuni di Sinopoli e Sant’Eufemia d’Aspromonte.

Lo stesso era ricercato dal mese novembre 2016 quando si è sottratto all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura generale della repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, dovendo espiare pena di due anni e quattro mesi di reclusione per i reati di concorso in associazione di stampo mafioso e ricettazione commessi nel periodo 2003-2005 nella provincia di Reggio Calabria. Il provvedimento restrittivo fu emesso nell’ambito dell’operazione convenzionalmente denominata “Virus” condotta da Polstato.



L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato associato alla casa circondariale di Palmi.