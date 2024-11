Complessivamente sono stati sequestrati il patrimonio aziendale e le quote sociali di 6 imprese, 85 unità immobiliari, 42 rapporti finanziari e denaro contante per quasi 700.000 €, il tutto per un valore stimato pari a circa 215 milioni di euro. L'imprenditore è ritenuto contiguo alla cosca dei Piromalli

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Reggio Calabria, del Nucleo Speciale Polizia Valutaria e del Servizio Centrale I.C.O. di Roma hanno eseguito, in Calabria e in Campania, un provvedimento emesso dalla Sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria con il quale è stato disposto il sequestro di prevenzione di un patrimonio stimato in circa 215 milioni di euro nei confronti di un imprenditore contiguo alla cosca di 'ndrangheta "Piromalli", operante sul territorio della provincia reggina.

In particolare, è emersa l'esistenza di un indissolubile rapporto di sinergia economico-criminale tra il citato imprenditore e la cosca Piromalli, in quanto lo stesso si sarebbe prestato, volontariamente e consapevolmente, al perseguimento degli scopi imprenditoriali ed economici della predetta consorteria criminale, così creando e sviluppando, nel tempo, solide cointeressenze economiche, accompagnate da ingenti investimenti commerciali nel territorio di Gioia Tauro.A seguito di una mirata attività di indagine e di analisi economico-finanziarie, gli uomini della Guardia di Finanza hanno accertato una palese sproporzione tra l'ingente patrimonio individuato e i redditi dichiarati dalla famiglia del soggetto investigato, tale da non giustificarne la legittima provenienza.Complessivamente sono stati sequestrati il patrimonio aziendale e le quote sociali di n. 6 imprese, n. 85 unità immobiliari, n. 42 rapporti finanziari e denaro contante per quasi 700.000 €, il tutto per un valore stimato pari a circa 215 milioni di euro.

Beni sequestrati - In esecuzione del Decreto emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria è stato sequestrato ad Annunziata Alfonso e al suo nucleo familiare il seguente patrimonio:

Intero patrimonio aziendale della ditta individuale Annunziata Alfonso con sede legale in Gioia Tauro, via Nazionale nr. 111 e unità locale in Vibo Valentia, S.S. 18 - località Spoletino.

Intero patrimonio aziendale della "Annunziata S.r.l.", con sede legale in Gioia Tauro (RC), via Nazionale 111 s.n.c., e due unità locali in Gioia Tauro (RC), rispettivamente, in via Strada Statale 111 s.n.c. (località Calcò) e via Nazionale 111 s.n.c. (Parco Commerciale Annunziata).

26,67% delle quote societarie della "GEIM SERVICE S.r.l.", con sede legale in Gioia Tauro (RC), via Napoli nr. 5 (Partita Iva 02194290801).

Intero patrimonio aziendale della "Centro Più Annunziata di Annunziata Alfonso & C S.N.C.", con sede legale in San Giuseppe Vesuviano (NA), via Scopali Palazzo Annunziata.



6% delle quote societarie della "Sim S.p.A.", con sede legale in Gioia Tauro (RC), via Aspromonte nr. 8.

Intero patrimonio aziendale della "Annunziata Group S.r.l.", con sede legale in Gioia Tauro (RC), via Nazionale 111 nr. 294, e due unità locali in Gioia Tauro (RC), rispettivamente, in Vibo Valentia (VV), via Nazionale 18 s.n.c. e in Feroleto Antico (CZ), località Garrube s.n.c. (Partita Iva 02787710801).



85 beni immobili, tra ville, appartamenti, locali commerciali e terreni siti nelle province di Reggio Calabria, Vibo Valentia e Napoli.



42 rapporti finanziari personali o aziendali.



Denaro contante per un importo pari a quasi € 700.000,00.