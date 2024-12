Sarà necessario un nuovo processo d’Appello per i reati ipotizzati nei confronti dei militari. Diventa definitiva la condanna di Filippone per associazione mafiosa

Si farà un nuovo processo di Appello per ’Ndrangheta stragista. La Corte di Cassazione, dopo una lunga giornata d’attesa, ha deciso di annullare la sentenza impugnata nei confronti degli imputati Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone per i tre capi d’imputazione che riguardano l’omicidio dei carabinieri Fava e Garofalo, il tentato omicidio dei carabinieri Pasqua e Ricciardo e il tentato omicidio dei carabinieri Musicò e Serra. Entrambi gli imputati erano stati condannati all’ergastolo nel giudizio di secondo grado e il sostituto procuratore generale Antonio Balsamo aveva chiesto la conferma della condanna.

Per questi reati sarà necessario un nuovo giudizio davanti a un’altra sezione della Corte d’assise d’Appello di Reggio Calabria. Torna dunque in discussione, in attesa di conoscere le motivazioni della Suprema corte, l’impianto accusatorio del processo che ha individuato nei clan calabresi una costola della strategia stragista che terrorizzò l’Italia tra la fine degli anni 80 e l’inizio degli anni 90. Prima della pronuncia arrivata nella tarda serata di lunedì 16 dicembre, due giudici avevano affermato la colpevolezza di Filippone e Graviano. Per i giudici di primo e secondo grado, la ‘Ndrangheta ebbe un ruolo nelle stragi di mafia e nelle trattative che si alternarono in quei mesi. Il collegio della Suprema Corte ha deciso diversamente.

’Ndrangheta stragista, definitiva la condanna di Filippone per associazione mafiosa

Rigettata, invece, la restante parte del ricorso di Rocco Santo Filippone: è stata dunque dichiarata definitiva la responsabilità penale dell’imputato per l’accusa di associazione mafiosa. Filippone, insomma, era uno ’ndranghetista. Per questo capo d’imputazione, Filippone è stato condannato alla rifusione delle spese nei confronti delle parti civili: il ministero della Difesa, il ministero degli Interni, i Comuni di Rosarno e Melicucco. Le spese sono liquidate per ciascuna parte civile in 3.686 euro oltre gli accessori di legge.

Filippone è stato difeso dagli avvocati Salvatore Staiano e Guido Contestabile, Graviano dai legali Giuseppe Aloisio e Federico Vianelli.