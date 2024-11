Due giudici popolari della Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria sono stati sostituiti poiché non in possesso di green pass e non avendo dato l'ok alla sottoposizione a tampone per l'ingresso in aula.

È quanto accaduto nel corso della seconda udienza del processo "'Ndrangheta stragista" in corso davanti ai giudici di piazza Castello e che vede imputati il boss di Cosa Nostra, Giuseppe Graviano, e Rocco Santo Filippone ritenuti i mandanti delle stragi che hanno riguardato i carabinieri in terra di Calabria. In primo grado, per entrambi è giunta una condanna all'ergastolo. Il processo è attualmente in corso.