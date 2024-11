L'operazione è scattata nei confronti di 34 persone ritenute responsabili di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, usura ed esercizio abusivo del credito, con l'aggravante del metodo mafioso

Alle prime luci dell'alba, in provincia di Reggio Calabria, è scattata una vasta operazione anticrimine condotta congiuntamente dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e dello SCICO di Roma, e dai Carabinieri del ROS, del Comando Provinciale di Reggio Calabria e dello Squadrone Eliportato Carabinieri "Cacciatori di Calabria", nei confronti di un gruppo di persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, usura ed esercizio abusivo del credito, con l'aggravante del metodo mafioso, operanti nella Locride ed, in particolare, nei Comuni di Siderno, Gioiosa Jonica e Marina di Gioiosa Jonica. L'operazione, che ha impegnato oltre 400 militari, tra Carabinieri e Finanzieri ha portato all'esecuzione di un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica – D.D.A. di Reggio Calabria a carico di 34 persone, alcune delle quali affiliate alla locale della 'ndrangheta di Gioiosa Ionica (RC), nonché a perquisizioni nei confronti di numerosi indagati e ingenti sequestri patrimoniali.

Le Indagini - L’indagine prende le mosse dalla denuncia di un imprenditore operante nel settore tipografico, ora residente unitamente al suo nucleo familiare in località protetta, il quale ha delineato una complessa attività di usura posta in essere ai suoi danni da soggetti contigui alle cosche di ‘ndrangheta operanti nei Comuni della fascia Jonica della Locride, gli “Ursino–Macrì” e “Jerinò” di Gioiosa Jonica, i “Rumbo–Galea–Figliomeni” di Siderno, i “Bruzzese” di Grotteria, i “Mazzaferro” di Marina di Gioiosa Jonica.

Le successive indagini, anche di natura tecnica, avviate dalla Guardia di Finanza su delega della DDA della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, corroborate dalle autonome investigazioni dei Carabinieri del ROS sulle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia, hanno permesso di ricostruire la struttura della locale della ‘ndrangheta di Gioiosa Ionica, riconducibile alle famiglie URSINO – MACRI’ – JERINO’ e individuare un consistente giro di usura ai danni di oltre 50 soggetti ai quali, le cosche applicavano interessi usurari oscillanti tra il 50% ed il 500% annuale.

Le indagini hanno evidenziato che quando la vittima di usura non poteva far fronte agli interessi mensili con il denaro, veniva costretta, in alcuni casi, ad emettere fatture false a favore di società riconducibili e/o vicine agli usurai, al fine di far figurare costi mai sostenuti da queste ultime ed abbattere così la base imponibile ai fini della successiva tassazione.

Molti dei componenti della locale di Gioiosa Ionica sono già detenuti in quanto coinvolti in varie operazioni di polizia giudiziaria e colpiti da condanne, pertanto il provvedimento di fermo è stato emesso a carico degli affiliati in stato di libertà, sul conto dei quali sono emersi concreti elementi a suffragio della sussistenza del pericolo di fuga all’estero, in considerazione degli strettissimi legami tra la ‘ndrangheta di Gioiosa Ionica e la criminalità organizzata di matrice calabrese operante in Canada che, come accertato, tra l’altro nei processi “Crimine” e “Morsa sugli appalti”, costituisce una diretta emanazione della stessa “società” gioiosana.

L’esistenza della cosca URSINO di Gioiosa Ionica è stata sancita con sentenza passata in giudicato nel luglio 2014 a conclusione del procedimento penale relativo all’operazione “MISTERO” della D.D.A. di Reggio Calabria, scaturito dall’omicidio di SIMARI Pasquale [cl.1965, ucciso nel luglio 2005] che ha portato alla condanna, fra gli altri, di URSINO Antonio per associazione mafiosa. Più di recente, l’operazione “NEW BRIDGE”, conclusa nel febbraio 2014, ha evidenziato il coinvolgimento degli URSINO nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti, in connessione con la famiglia mafiosa siciliana dei “GAMBINO” di New York.

Oltre ai 34 fermi operati da Carabinieri e Finanzieri, le Fiamme Gialle hanno eseguito il sequestro preventivo di beni per un valore stimato di 15,5 milioni di euro, in esito a indagini patrimoniali che hanno consentito di individuare abitazioni, ville, attività commerciali, automezzi e conti correnti bancari illecitamente accumulati e quindi sequestrati ai sensi della normativa antimafia.

Elenco persone sottoposte a Fermo di indiziato di delitto:

AGOSTINO Nicola (cl.1969 – alias “u scaccia”), res. Gioiosa Jonica;

BARBIERO Francesco, cl.1966, residente a Marina di Gioiosa Jonica;

BENCI Filippo, cl.1979, residente a Gioiosa Jonica (RC);

CARUSO Francesco, cl.1979, residente a Soverato (CZ)

CHERUBINO Caterina, cl.1986, residente a Gioiosa Jonica (RC);

CHERUBINO Luigi, cl.1962, residente a Gioiosa Jonica (RC);

FORTUNIO Massimiliano, cl.1971, residente a Gioiosa Jonica (RC);

FORTUNIO Rocco, cl.1939, residente a Gioiosa Jonica (RC);

IERINO’ Carlo, cl.1970, residente a Gioiosa Jonica (RC);

JERINO’ Domenico Antonio, cl.1963, residente a Gioiosa Jonica;

JERINO’ Maria, cl.1961, residente a Torino;

LOCCISANO Giuseppe, cl.1973, residente a Gioiosa Ionica (RC);

LUPOI Giuseppe, cl.1944, residente a Gioiosa Ionica (RC);

MACRI’ Rocco, cl.1967, residente a Gioiosa Jonica (RC);

MALFONE Antonio Salvatore, cl.1962, residente a Gioiosa Jonica;

MESITI Vincenzo, cl.1967, residente a Gioiosa Jonica (RC);

NAPOLI Armando, cl.1969, residente a Gioiosa Jonica (RC);

OPPEDISANO Rocco, cl.1931, residente a Gioiosa Jonica (RC);

OPPEDISANO Teresa, cl.1960, residente a Gioiosa Jonica (RC);

PROLOGO Roberto, cl.1972, residente a Marina di Gioiosa Jonica;

PROTA Nicola, cl.1959, residente a Gioiosa Jonica (RC);

PROTA Salvatore, cl.1983, residente a Gioiosa Jonica (RC);

PROTA Teresa, cl.1970, residente a Gioiosa Jonica (RC);

RACCO Luigi, cl.1973, residente a Gioiosa Jonica (RC);

RODINO’ Rocco, cl.1952, residente a Gioiosa Jonica (RC);

RODINO’ Salvatore, cl.1976, residente a Gioiosa Jonica (RC);

SAINATO Vincenzo, cl.1981, residente a Gioiosa Ionica (RC);

SCALI Pasquale, cl.1966, residente a Marina di Gioiosa Jonica (RC);

URSINI Santa, cl.1942, residente a Gioiosa Jonica (RC) ;

ZAVAGLIA Giuliana, cl.1966 res. Gioiosa Jonica;

ZAVAGLIA Pasquale, cl.1953, residente a Gioiosa Jonica (RC);