Il video, che era stato postato oltre una settimana fa dal massmediologo e aveva raggiunto oltre diecimila visualizzazioni, raccontava una giornata del giornalista trascorsa a cercare di intervistare il boss scarcerato per decorrenza dei termini

Youtube ha rimosso poche ore fa il corto realizzato dal massmediologo Klaus Davi sotto casa del presunto boss Eddy Branca, dopo una probabile denuncia inoltrata da un utente. Il video, che era stato postato oltre una settimana fa dal massmediologo e aveva raggiunto oltre diecimila visualizzazioni , raccontava una giornata del giornalista trascorsa a cercare di intervistare il boss - che vive a Gallico (Reggio Calabria) - scarcerato per decorrenza dei termini. Davi iniziava il video racconto partendo da interviste realizzate nel più noto bar della zona per poi proseguire nella strada sotto casa del presunto boss.



Il corto (il sesto di una serie dedicata alle famiglie mafiose calabresi ) conteneva interviste ad amici conoscenti nonché vicini di casa del boss, tra cui una cugina del Branca.



Nel video era anche contenuto l’ episodio spiacevole che ha visto coinvolto il massmediologo, nel quale quello che si è rivelato un finto carabiniere lo fotografava per poi dileguarsi. In merito a quanto accaduto Emanuele Fiano, esponente il Partito democratico, ha presentato una interrogazione parlamentare.



Klaus Davi ha già annunciato di aver fatto ricorso in quanto il video non contiene elementi offensivi o che violano la privacy di chicchessia. “La Ndrangheta semplicemente non vuole essere raccontata, e usa tutti i mezzi potendo contare sugli avvocati piu blasonati - per oscurare il lavoro di cronaca, ma noi continueremo col nostro lavoro. E già domani saremo di ritorno in Calabria per documentare“.