Gli agenti della squadra mobile di Cosenza, nel quadro dei servizi antirapina disposti dal questore Liguori, hanno denunciato in stato di libertà un giovane, B.G. di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine, bloccato mentre, insieme ad un altro individuo gravato da specifici precedenti, si aggirava con fare sospetto nei pressi di un centro scommesse, già rapinato per due volte nell’arco dell’ultimo mese. Il ragazzo, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello da cucina. Per questo B.G. è stato denunciato in base alla normativa sulle armi.