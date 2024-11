In Calabria c’è già un sindaco eletto. Nell’unico paese in cui c’era un solo candidato alla poltrona di primo cittadino, a Canolo, nella Locride, il quorum del 50% più 1 è stato raggiunto, condizione indispensabile per considerare valide le elezioni dove c’è un solo candidato in corsa. Il comune montano, dunque, torna ad avere una propria amministrazione con a capo il neo eletto primo cittadino Rosario Larosa.

Alle urne si sono recati 383 cittadini, con una percentuale del 53,49% degli aventi diritto. Alle 14 inizierà lo spoglio dove sarà definita la composizione del nuovo Consiglio comunale.