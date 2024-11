Riscontrate irregolarità per la capienza massima consentita e l'omesso utilizzo delle mascherine. Il provvedimento di chiusura valido per cinque giorni

Multati e chiusi due locali nella Locride. In particolare, i militari della Stazione Carabinieri di Locri e del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno effettuato accessi ispettivi presso locali di intrattenimento e lidi del litorale cittadino.

In due di questi sono state riscontrate irregolarità per inosservanza della capienza massima consentita di utenti, mancato rispetto del distanziamento e l’omesso utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Ai titolari degli esercizi, in ottemperanza alle misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da covid-19, è stata comminata la chiusura dell’attività per 5 giorni, necessari per ripristinare le condizioni di sicurezza, oltre al pagamento della relativa sanzione pecuniaria.