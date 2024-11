FOTO | Nuovo appuntamento con la trasmissione condotta da Pino Aprile e Pietro Comito. In studio Martino Ceravolo, padre di Filippo, vittima innocente delle mafie e don Ennio Stamile, referente regionale di Libera

Nella terra dei Mancuso. È questo il titolo della nuova e ultima puntata della prima stagione del format Rinascita Scott - Il maxiprocesso alla 'ndrangheta condotto da Pino Aprile e Pietro Comito in onda su LaC Tv giovedì ore 21.30.

Proprio la cosca Mancuso, una delle famiglie mafiose ritenute tra le più influenti al mondo, è centrale nel maxi processo scaturito dall'inchiesta coordinata dal procuratore Nicola Gratteri.

Ne parleremo in studio con Martino Ceravolo, padre di Filippo Ceravolo, vittima innocente delle mafie e don Ennio Stamile, referente regionale di Libera, parte civile al maxiprocesso in corso. In collegamento Giorgio Mottola, inviato di Report e Roberto Olivieri del Castillo, giudice di Corte d'Appello, l'avvocato Ascanio Amenduni e Caterina Bianchini.