L’uomo è stato fermato a piedi in viale Aldo Moro. Nella sacca che portava indosso è stato rinvenuto anche un bilancino di precisione

Nei giorni scorsi a Reggio Calabria i Carabinieri hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente e porto d’armi od oggetti atti ad offendere, un 30enne reggino, celibe, disoccupato, con precedenti di polizia.

Nello specifico, l’uomo dopo essere stato fermato, a piedi, in viale Aldo Moro e sottoposto a controllo di polizia dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Reggio Calabria, è stato sorpreso con diversa quantità di stupefacente occultati all’interno dello zainetto che portava indosso: diversi involucri di cellophane contenente più di 80 grammi di marijuana, oltre che diversi grammi di hashish, un bilancino di precisione di precisione, materiale utilizzato per il confezionamento. Trovato in possesso anche di un coltello a serramanico.

Lo stupefacente e quanto rinvenuto, sono stati sottoposti a sequestro, mentre l’arrestato al termine della formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato rimesso in libertà. Trattandosi di procedimento in fase di indagini preliminari, rimangono salve le successive determinazioni in fase processuale.