Ci sono tre indagati per la morte della neonata deceduta dopo il parto. Si tratta del personale dell'ospedale di Castrovillari che ha assistito la madre durante il parto

Nuovi particolari mergono dall'inchiesta sulla morte della neonata deceduta durante il parto nell'ospedale di Castrovillari. Ci sarebbero tre indagati.Si tratta del personale dell’ospedale che ha assistito la madre della neonata durante il parto. L’iscrizione nel registro degli indagati, secondo quanto si è appreso, è un atto dovuto per consentire la nomina dei loro consulenti durante l’autopsia.



L'attenzione degli inquirenti si sta concentrando sulla cartella clinica che gli agenti della polizia di Stato hanno acquisito in ospedale. Bisognerà attendere sessanta giorni, invece, per conoscere gli esiti dell’autopsia eseguita ieri e disposta dal sostituto procuratore Giuliana Rana. L’inchiesta ha avuto inizio dopo che i familiari della neonata hanno presentato un esposto denuncia alla polizia. Nei giorni precedenti al parto la madre della neonata si era presentata in ospedale per accertamenti e successivamente era rientrata a casa. Poi c'è stato il parto naturale durante il quale la piccola, secondo la denuncia, sarebbe rimasta soffocata dal cordone ombelicale.