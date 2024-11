Un’autopsia per determinare cosa sia accaduto e se la neonata di quattro mesi di Lamezia Terme, morta nei giorni scorsi a Catanzaro, potesse essere salvata. Era domenica scorsa quando i genitori portavano la piccola in preda da ore ad un pianto esasperato al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II.

Da qui la bambina era stata trasferita per l’aggravarsi dei sintomi a Catanzaro dove si è spenta. Il padre e la madre, affiancati dal legale Raoul Perri, hanno fatto denuncia e stamani la procura di Catanzaro ha conferito gli incarichi di natura tecnica per effettuare l’esame autoptico. Quello che si vuole capire è se la bimba sia morta per cause naturali o se ci siano state delle responsabilità di tipo medico o sanitarie ascrivibili a quando è stata presa in carico.