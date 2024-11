La donna, ucraina di 34 anni, è stata trasferita a Catanzaro in un centro dove le viene garantito un supporto psicologico

La mamma della neonata trovata morta in una valigia all'interno di un appartamento di Montepaone lo scorso 17 agosto, è stata trasferita in una struttura protetta. La donna, di nazionalità ucraina, si trovava ricoverata nell'ospedale di Soverato ma è stata trasferita a Catanzaro in un centro gestito dalle suore dove le viene garantito un supporto psicologico. Secondo quanto appreso la donna sarebbe stata interrogata dal pm titolare delle indagini ma non avrebbe fornito alcuna spiegazione