VIDEO | Il piccolo sarebbe giunto nel nosocomio in condizioni disperate. Vani i tentativi per salvargli la vita. Il direttore sanitario: «Fatto tristissimo, attendiamo i riscontri della magistratura»

Un neonato di soli 28 giorni è deceduto in circostanze ancora da chiarire all'ospedale di Soverato. Il piccolo, accompagnato dalla famiglia originaria di San Sostene, sarebbe giunto nel nosocomio in condizioni gravissime nella giornata di ieri. Vani i tentativi per salvarlo messi in atto dal personale medico e sanitario. La vicenda ha sconvolto la giovane coppia che ha assistito impotente. Indagini sono state avviate dai carabinieri a seguito di una telefonata giunta al 112. Sul caso, il direttore sanitario ha brevemente commentato: «È un fatto tristissimo. La questione passa in mano alla magistratura. Il corpicino ieri è stato portato alla medicina legale a Germaneto. Attendiamo i riscontri. Non posso aggiungere altro».