L’arrivo tempestivo dell’elicottero non è servito a salvare la vita all’uomo, un 78enne. I mezzi di soccorso erano impegnati in altri interventi

È atterrato in pieno centro a Vibo Valentia l’elisoccorso proveniente da Lamezia Terme, allertato dalla centrale operativa al fine di prestare soccorso a un uomo colpito da un malore. L’atterraggio è avvenuto questo pomeriggio nei pressi di un grande supermercato nel quartiere Moderata Durant, attirando la curiosità e la preoccupazione dei tanti passanti.

L’arrivo dell’elisoccorso si è reso necessario poiché non vi erano in quel momento a Vibo Valentia ambulanze disponibili, essendo impegnate in altri interventi.

Un volo di circa dieci minuti, da Lamezia a Vibo, che però non è servito a salvare la vita all’uomo, un 78enne. All’arrivo degli operatori sanitari purtroppo era già deceduto.