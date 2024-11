A Camigliatello piste chiuse, a Gambarie aperta solo la pista azzurra, a Lorica si sta ancora lavorando

Sembrava non ci fossero dubbi sull'apertura ufficale delle stagione sciistica. Dopo i trenta centimetri di neve caduti nella giornata di ieri nella città di Cosenza, gli amanti degli sport invernali erano pronti a mettersi in viaggio verso una delle località sciistiche calabresi. Questa mattina, però, l'amara scoperta. Sulla pagina facebook della cabinovia di Camigliatello si legge: "BOLLETTINO NEVE DEL 20 GENNAIO 2016. Purtroppo, per lo scarso innevamento (20 a valle e 30 a monte), quando il "gatto" passa sulla pista tira fuori le pietre".

Subito scattano le proteste anche perchè, dal bollettino ufficiale i dati sono altri, si parla di almeno 70 centimetri a monte. La situazione sembra migliore e Gambarie, dove, sempre sulla pagina facebook si legge che la pista azzurra è aperta. A Lorica, invece, i cantieri sono ancora aperti.

Su un post del 15 gennaio si legge: "gli operai si stanno impegnando a fondo affinchè tutto possa essere pronto al più presto".



