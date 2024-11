Come previsto dalla tarda serata di ieri è iniziato a nevicare copiosamente in Sila sopra gli 800 metri. I fiocchi sono comparsi intorno alle 23 a Camigliatello, imbiancando rapidamente il paesaggio. Le precipitazioni dovrebbero proseguire per l'intero fine settimana su tutto l'altopiano, concedendo una tregua nella giornata di domenica, che si preannuncia illuminata dal sole. Copiosa la neve anche sulle piste da sci a Camigliatello.

Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica

Tra venerdì e sabato potrebbe nevicare anche in quota collinare e lungo i valichi autostradali della provincia di Cosenza, nell'area di Piano Lago e nella zona del massiccio del Pollino, a Campotenese. Raccomandato agli automobilisti il rispetto dell'obbligo di transito con catene o pneumatici termici.

Scuole chiuse ad Acri

Nel corso della notte la neve è caduta anche a quote più basse. Imbiancate le vette più alte ad Acri dove dalle prime ore del mattino la neve ha raggiunto anche il centro della città. Le scuole ad Acri, per oggi, resteranno chiuse così come disposto dall'ordinanza del sindaco Pino Capalbo. «Causa neve e ghiaccio - scrive il primo cittadino - soprattutto nelle zone più ad alta quota del territorio comunale, oggi è prevista la sospensione delle attività didattiche per le scuole di ogni ordine e grado».