Gli impianti di risalita potrebbero essere in funzione già da domani, intanto le principali località montane si preparano al pienone per il ponte di Capodanno e dell’ Epifania.

Neve in Calabria su Sila, Aspromonte e Pollino. Le principali località montane della Calabria si preparano al pienone della settimana di capodanno, anche se gli impianti di risalita non sono ancora aperti. A Camigliatello Silano, dove si sta lavorando per battere le piste, che potrebbero essere funzionanti già da domani, ci sono 30 centimetri di neve a valle e 50/60 a monte. La temperatura è risalita rispetto a ieri e adesso è tra -1 e zero gradi.

Stessa temperatura a Lorica, dove l'impianto è fermo da tempo per le lungaggini della gara per la realizzazione della nuova struttura e dove ci sono 25 centimetri a valle e 40 a monte.

Innevamento buono anche nella Sila crotonese e in quella catanzarese e a Gambarie d'Aspromonte, dove la temperatura è di un grado sotto lo zero. Ammantato anche il Pollino.

Gli operatori turistici delle principali mete montane della regione, viste le previsioni che annunciano altre precipitazioni per i prossimi giorni, si attendono il pienone per il ponte di Capodanno e per l'Epifania.