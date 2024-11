In una nota si legge: «L'amministrazione Comunale, visto il perdurare delle condizioni meteorologiche avverse su tutto il territorio, invita la cittadinanza a usare ogni accorgimento necessario a ridurre al minimo i pericoli per la propria incolumità»

«Sin dalle prime luci del giorno mezzi spalaneve, incaricati dal Comune di Luzzi, sono in azione per liberare le strade del territorio montano interessate, nella notte e in queste ore, da abbondanti nevicate e garantire la fruibilità e la sicurezza delle stesse». Si legge in una nota della del Comune di Luzzi, in provincia di Cosenza.

«L'assessore alla Viabilità e Manutenzione, Danilo Francesco D'Andrea, e l'assessore alla Protezione Civile, Mario Murano, presenti sul posto, stanno monitorando direttamente il territorio di ora in ora, in costante contatto col sindaco, per verificare lo stato di percorribilità delle strade e le eventuali emergenze».

«Ricordiamo di prestare sempre attenzione, in particolare nelle prime ore della mattina e nelle zone in ombra, poiché eventuali formazioni di ghiaccio sull'asfalto possono risultare difficilmente visibili durante la guida», informano dal Comune.

«L'amministrazione Comunale, visto il perdurare delle condizioni meteorologiche avverse su tutto il territorio – si legge ancora nella nota -, invita la cittadinanza a usare ogni accorgimento necessario a ridurre al minimo i pericoli per la propria incolumità, a segnalare qualsiasi problema possa creare situazioni di pericolo sia per la viabilità veicolare sia per la viabilità pedonale e a far presente altri eventuali problemi e/o disservizi causati dalle avverse condizioni climatiche».

«Ringraziamo i volontari della Protezione Civile, intervenuti per la rimozione di un albero lungo la carreggiata, per la preziosa e immancabile collaborazione», hanno concluso dal Comune di Luzzi.