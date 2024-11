Ritornano le precipitazioni nevose sul Pollino. Nella tardo pomeriggio di oggi come anticipato dai bollettini meteo la coltre bianca ha ricoperto gran parte dei comuni sopra i 600 metri. Le nevicate abbondanti hanno cosi fatto scegliere ad alcuni sindaci di chiudere le scuole almeno per la giornata di domani e riprendere le lezioni, sperando in un miglioramento delle condizioni meteo, per martedì 19 gennaio.

Il sindaco di Laino Borgo, Mariangelina Russo, cosi come il primo cittadino di Mormanno, Giuseppe Regina, e di Saracena, Renzo Russo, hanno firmato in serata le ordinanze che sospendono le lezioni per la giornata di lunedì 18 gennaio a causa delle precipitazioni nevose in atto e delle previsioni meteo per le prossime ore.

A Mormanno, in particolare, domani si attendeva il rientro a scuola in presenza dopo due mesi di stop a causa dell'escalation dei contagi Covid che da novembre in poi ha interessato il comune del Pollino. Il ritorno a scuola tanto sperato dalla dirigenza scolastica, dall'amministrazione, da docenti ed alunni sarà dunque rimandata almeno di un giorno.