L’ondata di gelo che ha colpito la Calabria in queste ore non ha lasciato scampo nemmeno al Vibonese. Basse temperature e forti raffiche di vento si sono registrate ovunque, dai principali rilievi alle coste. Ma è soprattutto nell’area delle Serre che si sono verificati i maggiori disagi. Colpa soprattutto delle intense nevicate, che, se da un lato stanno regalando paesaggi fiabeschi e panorami mozzafiato, dall’altro hanno creato non poche difficoltà soprattutto nella circolazione stradale. Una spessa coltre bianca ha ricoperto i centri più alti, come Mongiana, Fabrizia e Nardodipace. Tetti e strade completamente bianchi, le auto parcheggiate “sepolte” sotto la neve. Alcuni territori sono rimasti isolati, come la frazione di Mongiana Santa Maria di Cropani e lo stesso Nardodipace - raggiunto nella tarda mattinata da operai e mezzi Anas all'opera per sbloccare i collegamenti.

Intere zone inoltre sono rimaste senza energia elettrica. E diversi sindaci hanno deciso di tenere le scuole chiuse anche oggi. Niente lezioni a Nardodipace, Mongiana, Fabrizia, Serra San Bruno, Spadola (che ospita anche i plessi di Simbario e Brognaturo). Stessa decisione è stata presa in via precauzionale anche in paesi ad altitudine minore, come Vallelonga, San Nicola da Crissa, Vazzano, Filadelfia.

La Prociv di Mongiana a lavoro

Nei comuni di Serra, Nardodipace e Mongiana sono stati convocati i Centri operativi comunali. Particolarmente attiva nel territorio delle Serre la Protezione civile di Mongiana che, allertata dal Dipartimento regionale oltre che dal Comune, sta operando anche nei territori comunali vicini. I principali interventi riguardano il traino dei veicoli rimasti bloccati nella neve, la rimozione degli alberi caduti sulle sedi stradali e le attività di monitoraggio del territorio. Ma non solo: si spala neve davanti alle abitazioni e, date le difficoltà nella circolazione stradale con le automobili, si provvede a trasportare i dializzati in ospedale a Serra San Bruno. Nelle attività di pulizia delle strade a Mongiana è previsto che siano coinvolti anche i precettori di reddito di cittadinanza e squadre di Calabria verde.

Sulle strade vibonesi sono a lavoro anche gli operatori Anas, che con mezzi sgombraneve e spargisale da oltre 48 ore si adoperano per garantire sicurezza sulle arterie di propria competenza. Stanotte una squadra Anas è inoltre intervenuta su Monte Pecoraro - all’altezza del bivio di Nardodipace – per prestare aiuto ad alcuni operai dell’Enel rimasti bloccati nella neve.

Le avverse condizioni atmosferiche hanno anche determinato, nella giornata di ieri, un blocco all’acquedotto Alaco, con conseguente portata idrica ridotta per numerosi comuni: Arena, Brognaturo, Dasà, Fabrizia, Gerocarne, Ionadi, Pizzo, Pizzoni, San Nicola da Crissa, Sant’Onofrio, Serra San Bruno, Sorianello, Soriano, Stefanaconi, Vazzano, Vibo Valentia.