In corrispondenza degli svincoli di Sibari e Falerna sono attivi anche i controlli in merito all'obbligo di catene a bordo o l'utilizzo di pneumatici invernali

Isolate chiusure al traffico e alcuni rallentamenti si registrano in queste ore per le nevicate in corso lungo la rete delle strade statali e autostrade in gestione Anas nel Centro-Sud Italia. Mezzi spargisale e sgombraneve dell'Anas proseguono nella loro attivita' per garantire la transitabilità, come previsto dal piano neve concordato con le prefetture, le forze dell'ordine e gli enti locali.



Controllo catene sull’autostrada, oltre 3 chilometri di coda tra Lamezia e Falerna

Sull'A2 "Autostrada del Mediterraneo" proseguono le attività dei mezzi spazzaneve in particolare sul tratto lucano e calabrese. Al momento sono in corso nevicate tra gli svincoli di Mormanno e Morano. In corrispondenza degli svincoli di Padula, Sibari e Falerna sono attivi i controlli in merito all'obbligo di catene a bordo o l`utilizzo di pneumatici invernali.