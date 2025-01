Anche nella giornata di oggi il maltempo continua a imperversare in molte aree della regione. Soprattutto sui rilievi i mezzi di Anas stanno lavorando senza sosta per rendere percorribili molte statali – nei tratti collinari e montani – interessate dalle abbondanti nevicate di queste ore. Anche sull’autostrada del Mediterraneo, Anas sta attuando il piano Neve 2024/25 predisposto con Polizia Stradale, approvato dalle prefetture competenti.

«Le precipitazioni nevose – spiegano da Anas – hanno fatto registrare picchi di neve e accumuli di diversi centimetri, in particolare sulle strade che raggiungono l’altopiano della Sila, San Giovanni in Fiore e Acri in Provincia di Cosenza». In quei territori l’ente stradale ha schierato tredici mezzi tra spargisale, turbine e spazzaneve, con in servizio tredici operatori, al lavoro «senza sosta per garantire la transitabilità in sicurezza sulle strade statali, 107 Silana Crotonese, SS 660 “di Acri” e SS 177 “Silana di Rossano”, 108bis “Silana di Cariati”».

Attivati i controlli per la dotazione invernale delle auto sull’A2

Anche sull’A2 l’attenzione è massima a causa delle nevicate «di modesta entità» cadute tra gli svincoli di Padula Buonabitacolo e Frascineto.Per questi motivi agli svincoli di Sibari in direzione nord e Sala Consilina, in direzione sud – ed in tutti gli svincoli intermedi tra Padula Buonabitacolo e Laino Borgo – sono stati istituiti dei filtraggi di controllo, a cura delle forze dell’ordine, per verificare le dotazioni invernali montate o a disposizione sulle auto.

Lungo il tratto autostradale, sono stati impiegati undici mezzi spargisale e spazzaneve dal nucleo Anas di Lauria Lagonegro, altri sette mezzi dal nucleo Campotenese, quattro da quello di Sala Consilina e due da Sicignano.

In totale sono cinquanta gli operatori a lavoro nella tratta autostradale interessata, oltre al personale di sala operativa e ai responsabili di tratta e dirigenti.

Anas ricorda che è in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sulle strade statali maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale.