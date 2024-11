Il rettile considerato appartenente alla categoria delle specie protette è stato sequestrato e trasportato al Centro recupero animali di Brancaleone. Denunciata una donna

Cercavano armi e munizioni, invece i Carabinieri di Tropea hanno trovato in casa di una donna un pitone di circa un metro e mezzo, custodito in una teca. E' successo a Nicotera, nel Vibonese.



Nel corso di una perquisizione nel quartiere "Borgo", gli uomini dell'Arma hanno trovato in casa di una casalinga 35enne del posto, moglie di un pregiudicato per droga attualmente sottoposto all'obbligo di dimora, una teca di legno e vetro con dentro un pitone reale adulto di circa 150 centimetri. Il rettile, considerato appartenente alla categoria delle specie protette o in via di estinzione, e' stato sequestrato e trasportato al Centro recupero animali selvatici (Cras) di Brancaleone (Reggio Calabria), mentre la donna e' stata denunciata