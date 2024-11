Il Comune di Nicotera pubblica sulla propria pagina Facebook una nota per intervenire in merito alla situazione epidemiologica che si è venuta a creare nella cittadina Vibonese, dove si attende l’esito di 150 tamponi effettuati ieri sulla popolazione scolastica del Liceo Bruno Vinci.

«Da stamattina - scrive il Comune - si è diffusa la voce, che ha trovato eco anche sulla stampa, che la docente del Liceo classico risultata positiva al Covid-19 avesse contratto la cosiddetta "variante inglese" del virus. Ebbene, l'Amministrazione, cogliendo anche lo stato di agitazione che si è diffuso nella nostra comunità, in merito alla suddetta notizia, è venuta a conoscenza dalla diretta interessata che la stessa, non è risultata positiva alla suddetta variante».

La situazione, assicurano gli amministratori, rimane costantemente monitorata: «Il sindaco – conclude la nota postata sui social - coglie inoltre l'occasione, non solo per fare gli auguri di pronta guarigione alla docente in questione ma informa la comunità che è in attesa dei risultati dello screening compiuto ieri (150 tamponi effettuati sulla popolazione scolastica), e che stasera farà un aggiornamento sulla situazione epidemiologica sul territorio comunale».