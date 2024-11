Pagano ha ottenuto le dimissioni di Cavallaro per le presunte minacce alla cronista del Quotidiano, ma continua a difenderlo: ‘Lei è una provocatrice ostile alla nostra amministrazione’.

Il caso delle minacce alla Dell’Acqua era finito anche di fronte al prefetto di Vibo Valentia Giovanni Bruno, che aveva voluto sentire la giornalista. Ora il sindaco di Nicotera spera di chiuderlo, ottenendo un passo indietro dell’assessore Cavallaro, protagonista delle minacce alla giornalista. “Non scrivere più di me o ti vengo a prendere a casa” le avrebbe detto Cavallaro.



L’assessore è stato rimosso perché, secondo Pagano, non avrebbe rispettato una indicazione data a tutta l’amministrazione: “non rispondere alle provocazioni della Dell’Acqua”. Perché, secondo il primo cittadino, la giornalista sarebbe da sempre “ostile alla sua amministrazione”. “Piena solidarietà” quindi a Cavallaro, “perché sono convinto che non abbia posto in essere nessun atteggiamento minaccioso”.