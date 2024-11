I commissari che reggono le sorti del Comune dopo lo scioglimento per mafia denunciano l'impossibilità di chiudere il bilancio in pareggio

Il Comune di Nicotera viaggia verso la dichiarazione di dissesto finanziario. È quanto hanno comunicato in una asseblea pubblica i commissari che guidano l'ente dopo lo scioglimento per mafia del Consiglio. L'incontro, in una sala consiliare gremita, ha consentito di sapere che la Commissione si è "trovata nell'impossibilita' di chiudere il Bilancio in pareggio".

L'illustrazione del quadro finanziario, ad opera dei commissari Adolfo Valente e Nicola Auricchio, ha fatto vedere l'enorme "monte crediti incerti" che il Comune vanta - sopratutto per tributi non pagati dai cittadini - e la mole di debiti da cui l'ente non è riuscito a rientrare. I commissari hanno risposto ai quesiti dei cittadini, in particolare dei componenti del Movimento 14 Luglio che ha distribuito un volantino in cui , pur riconoscendo la storicita' dei debiti ereditati "dalle gestioni fallimentari del passato", si propone la elaborazione di un Piano di rientro che possa scongiurare il dissesto.