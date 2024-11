La giovane mamma e la piccola stanno bene e sono state trasportate all’ospedale di Catanzaro

Lieto evento nella giornata di oggi quando una ventenne di Nocera Terinese ha dato alla luce all'ottavo mese di gravidanza la sua piccola in casa. In attesa dei soccorsi ad assistere la giovane la dott.ssa Renne, cardiologa in servizio all’ospedale di Lamezia Terme. Sul posto necessario l’intervento dell’elisoccorso guidato dall’equipe medica composta dai dottori Andreacchi e Marino.



Atterrato in un primo momento nel campo sportivo di marina di Nocera Terinese è stato poi necessario il decollo e il nuovo atterraggio del mezzo aereo in un altro sito a causa dell'accesso sbarrato allo stadio. Mamma e figlia stanno bene e sono state trasportate all’Ospedale di Catanzaro per le cure necessarie.