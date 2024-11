Una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta questa sera alle 21.00 circa per un incendio divampato nella cucina dell'Hotel Nocera. Le fiamme hanno interessato una friggitrice professionale. I dipendenti, che al momento si trovavano intenti a preparare la cena per gli ospiti dell'albergo, hanno immediatamente provveduto ad un primo spegnimento in attesa dell'arrivo dei soccorsi.



L'intervento dei Vigili del Fuoco ha poi completato le operazioni e la messa in sicurezza dei locali. Le fiamme hanno completamente distrutto la friggitrice e la cappa di aspirazione dei fumi. Il tempestivo intervento dei dipendenti in prima battuta e dei vigili ha evitato il propagarsi del rogo all'intera struttura. Non risultano danni a persone o intossicati.In via cautelativa, in attesa di verifiche più approfondite agli impianti della cucina, per questa sera l'uso dei locali è stato interdetto.