«Con riferimento alla notizia apparsa oggi, si osserva che contrariamente a quanto affermato il Tar di Catanzaro non ha assunto alcuna decisione nel merito dei ricorsi presentati dall'avv. Fernanda Gigliotti e dalla sig.ra Gallo Silvana, per cui la vicenda degli abusi edilizi contestati e delle istanze di concessione rigettate, è ancora tutta aperta e tutt'altro che definita». Così l'ex sindaco di Nocera Terinese Fernanda Gigliotti in riferimento alla sentenza del Tar, che ha respinto il ricorso della stessa, per l’opera edilizia della quale è proprietaria.

«L'udienza - continua l'ex sindaco - in camera di consiglio di giorno 11 dicembre, infatti, ha trattato solo dell'aspetto cautelare delle domande».

«Nel merito della presunta incompatibilità della sottoscritta - conclude Fernanda Gigliotti - dalla carica di consigliere comunale, invece, ricordo solo a me stessa che é il Consiglio Comunale a doverla sollevare e dichiarare e non altri. E se ciò dovesse accadere, poiché ritengo inesistente qualunque mia incompatibilità, sarà sempre l'autorità giudiziaria competente in materia ad avere l'ultima parola».