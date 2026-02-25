Il sindaco di Nocera Terinese Saverio Russo è indagato insieme alla responsabile dell’Ufficio Suap del Comune Mariolina Pastore. La Guardia di Finanza di Lamezia Terme ha notificato ai due un avviso di garanzia nel quale vien contestato il reato di “omissione o rifiuto di atti d’ufficio”. L’inchiesta è coordinata dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme, attualmente diretta dal procuratore facente funzioni Vincenzo Quaranta.

Il primo cittadino e la dirigente del comune tirrenico del Catanzarese, sono accusati di aver rifiutato indebitamente di compiere un atto rientrante nelle proprie competenze d’ufficio, pur essendo consapevole che presso la struttura ricettiva denominata “Doha”, situata a Nocera Terinese Marina, si svolgevano spettacoli di intrattenimento musicale e danzante in assenza delle necessarie autorizzazioni amministrative, in particolare di quelle attinenti alla sicurezza dei locali e alla tutela degli ospiti e degli avventori.

Le contestazioni riguardano le Scia depositate il 31 maggio 2024 e il 6 giugno 2024 da Francesco Bevilacqua, nella sua qualità di legale rappresentante della discoteca “Doha”, concernenti l’organizzazione e lo svolgimento di eventi.

A confermarci la notizia è stato proprio il sindaco Russo che, per il momento, ha voluto commentare con un «siamo sereni».