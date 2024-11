Rapina stamane a Nocera Terinese ai danni di un bar della popolosa frazione della Marina del centro tirrenico. Il titolare dell’esercizio commerciale è stato narcotizzato e rapinato dell’intero incasso della mattinata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Dalla prima ricostruzione dei fatti, un giovane incappucciato di media corporatura si sarebbe avvicinato al bancone del bar e avrebbe spruzzato sul viso del titolare del bar un gas narcotizzante. Il titolare ha perso i sensi e il malvivente avrebbe, a quel punto, fatto razzia della cassa asportando finanche il cassetto. Il giovane titolare dell’esercizio commerciale è stato trovato privo di sensi all’interno del locale, soccorso, è stato subito ricoverato all’ospedale di Lamezia Terme per i relativi accertamenti. In due mesi è la seconda volta che l’esercizio commerciale subisce una rapina con le stesse dinamiche. Tra i commercianti del luogo si respira apprensione con la conseguente diffusione di un certo allarme sociale per questo malvivente che da due mesi si muove indisturbato armato di spray e pronto ad assaltare gli esercenti commerciali. I carabinieri, tuttavia, stanno effettuando una serie di controlli con l’obiettivo di individuare al più presto, il responsabile delle aggressioni e delle relative rapine.