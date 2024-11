Il materiale sarebbe stato utilizzato in occasione dei festeggiamenti del patrono San Giovanni Battista

Il nucleo regionale artificieri di Catanzaro ha operato nei giorni scorsi, nel territorio del Comune di Nocera Terinese (Cz), ove avrebbe dovuto tenersi uno spettacolo pirotecnico in occasione dei festeggiamenti religiosi del patrono, San Giovanni Battista. Dai controlli sul sito predisposto per il posizionamento e sparo dei fuochi artificiali, sono emerse diverse irregolarità e violazione di norme che hanno determinato la denuncia in stato di libertà di P.F.A., di 36 anni, già noto alle forze dell’ordine, il quale non era munito di alcuna licenza, né per il posizionamento e sparo, né per il trasporto di materiale esplodente.

Dalle verifiche sulla merce trasportata, gli artificieri appuravano la presenza di artifizi pirotecnici professionali illegali in quanto privi della prescritta etichettatura e assemblati in catene piriche attraverso manufatti esplodenti non omologati. Tale circostanza concretizzava una situazione di pericolosità per l’incolumità pubblica, oltreché illegale in violazione delle disposizioni di legge in materia.

Inoltre, l’uomo non apparteneva alla ditta alla quale il Comune di Nocera Terinese aveva rilasciato la licenza per l’accensione di fuochi d’artificio per la festività patronale. Pertanto, veniva disposto con determina del sindaco l’annullamento dello spettacolo pirotecnico.

Gli artificieri ponevano sotto sequestro tutto il materiale esplodente, circa 100kg, e contestavano all’uomo i reati di detenzione e trasporto abusivo di materiale esplodente di genere pirotecnico, detenzione e trasporto abusivo di materiali esplodenti di natura illegale.

l.c.