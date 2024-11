Quattro le persone indagate dalla Procura di Verbania, in Piemonte

COSENZA - Noleggiavano auto di lusso. Poi le vetture venivano rubate e rivendute all’estero. Con questa accusa la Procura della Repubblica di Verbania ha chiesto l’arresto di quattro persone. Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale della città Piemontese ha autorizzato i fermi. Tre degli indagati sono cosentini. Nel capoluogo bruzio sono finiti in manette Vincenzo ed Ernesto Foggetti, padre e figlio, 47 e 26 anni. Sono stati fermati dagli uomini della polstrada. A Milano è stato arrestato Salvatore Testa, 37 anni. Il quarto indagato è ricercato. Il gruppo avrebbe noleggiato Ferrari, Maserati e Range Rover in concessionari del nord italia. Le auto, private dei documenti e dei certificati di proprietà poi sparivano per ricomparire all’estero dove venivano reimmatricolate. Tra le auto noleggiate e poi trafugate c’è anche una Ferrari F340 Spider noleggiata in un concessionario di Modena. Secondo gli inquirenti i quattro indagati avrebbero goduto del supporto di complici su cui sono in corso accertamenti investigativi. Il traffico di auto di lusso avrebbe fruttato centinaia di migliaia di euro. (rc)