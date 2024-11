«Ringrazio il questore Maurizio Agricola per l’ottimo lavoro svolto in questi anni alla guida della Questura di Catanzaro, improntato sempre ad una proficua collaborazione interistituzionale, e gli formulo i migliori auguri per il nuovo prestigioso incarico che andrà a ricoprire, quello di questore di Napoli».

È quanto afferma il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, che rivolge anche un augurio di buon lavoro al suo successore: «Il nuovo questore di Catanzaro è il dirigente generale di pubblica sicurezza Paolo Sirna. Il ministro Matteo Piantedosi e il capo della Polizia Vittorio Pisani hanno individuato per il capoluogo calabrese un dirigente di grande esperienza, che ha avuto importanti incarichi in Calabria, in Sicilia e in Umbria, prima di diventare questore di Matera e poi di Foggia, fino a ricoprire incarichi direttivi al Viminale. Sono certa che il nuovo questore darà ulteriore slancio all’attività della Polizia di Stato in un territorio come quello della Provincia di Catanzaro nel rafforzamento dell’azione di contrasto alla criminalità e di tutela della sicurezza dei cittadini», conclude Wanda Ferro.