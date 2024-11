Dopo aver ricevuto una delegazione di genitori il sindaco ha chiarito le motivazioni dell'assenza dei mezzi, dovuti a problemi di bilancio. Le corse riprenderanno a pieno regime soltanto da gennaio

Scuolabus fermi a Marina di Gioiosa. Per questo motivo le mamme degli alunni delle contrade hanno manifestato pacificamente stamane davanti al Palazzo Comunale. Una doccia fredda, soprattutto per le famiglie delle zone periferiche e collinari che dovranno organizzarsi per accompagnare i propri figli a scuola. "Il sindaco - spiega un genitore - aveva assicurato che il servizio sarebbe stato ripristinato il 10 ottobre, ma così non è stato".



Dopo aver ricevuto una delegazione di genitori il primo cittadino Domenico Vestito ha chiarito le motivazioni dell'assenza dei mezzi scolastici, dovuti a problemi di bilancio. Le corse riprenderanno a pieno regime soltanto da gennaio. Al vaglio per i mesi di novembre e dicembre soluzioni tampone.