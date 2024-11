Sigilli ai beni per 400mila euro di un ex dipendente pubblico. L'operazione eseguita dalle fiamme gialle di Reggio Calabria

I finanzieri del comando provinciale di Reggio Calabria hanno eseguito un provvedimento di sequestro per equivalente, fino alla concorrenza di una somma pari ad oltre 400.000 euro, a carico di un ex dipendente pubblico ora in pensione, ritenuto responsabile di truffa aggravata ai danni dello Stato. Il provvedimento, eseguito dai militari della compagnia di Palmi e della locale sezione di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza, è scaturito da un'inchiesta eseguita nei confronti dell'uomo il quale, dopo l'accoglimento di una domanda di mobilità, era stato trasferito dall'ente in cui prestava servizio ad un altra struttura statale. Il dipendente avrebbe omesso di comunicare agli organi preposti le informazioni dovute riuscendo ad ottenere illegittimamente, per 17 anni, un doppio stipendio, beneficiando di contribuzioni previdenziali non spettanti. Tra i beni sottoposti a sequestro, un immobile e diversi rapporti finanziari.