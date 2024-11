È accaduto a Petilia Policastro, nel crotonese, dove venti genitori sono stati denunciati per non aver mandato i figli a scuola

Venti genitori sono stati denunciati perché non avrebbero mandato i figli a scuola. È accaduto a Petilia Policastro, nel crotonese. I ragazzi frequentavano scuole elementari e medie e il biennio delle superiori nei comuni di Petilia, Mesoraca e Cotronei. I genitori hanno trovato diverse giustificazioni come ad esempio malattie non giustificate o la necessità di aiuto nei lavori manuali.