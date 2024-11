Chiuso un noto locale della movida a Gizzeria, il Coolbay Resort, in località Pesci e Anguille, per accertate violazioni in materia di norme anti-Covid. Era in corso il concerto del noto rapper italiano Gué Pequeno.

Durante l’accertamento dei carabinieri è stato possibile riscontrare che il pubblico aveva disatteso le prescrizioni di rispettare i posti a sedere ballando nei pressi del palco. Inevitabile l’interruzione della serata con contestuale contestazione amministrativa per la violazione in materia di norme anticontagio Covid nonché la sospensione per 5 giorni dell’attività.