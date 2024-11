Una Opel Corsa ed una Peugeot 208 sono le vetture andate distrutte. Non si esclude la matrice dolosa

Alle ore 3.30 circa, due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenute in via Patari a Catanzaro per l'incendio di due autovetture.

Interessate dalle fiamme una Opel Corsa ed una Peugeot 208 parcheggiate ad una distanza di 100 metri circa l'una dall'altra. Da accertamenti effettuati dai vigili del fuoco, al termine delle operazioni di spegnimento, non si esclude la matrice dolosa dell'incendio. Non si registrano danni a persone. Sul posto i carabinieri per quanto di loro competenza.

l.c.