Paura ma fortunatamente nessuna diretta conseguenza per l'incendio scoppiato questa notte in pieno centro a Catanzaro. Le fiamme si sono originate in via Paolo Orsi e si sono propagate verso alcune abitazioni. Le squadre dei vigili del fuoco intervenute sul posto hanno evitato che il rogo raggiungesse anche il comando regionale del carabinieri.

Dieci le unità impiegate con il supporto di quattro automezzi che sono riuscite a sedare il rogo in tempi rapidi evitando danni alle abitazioni di Via Orsi nonché il propagarsi delle fiamme all'autoparco del Comando Legione Carabinieri Calabria.