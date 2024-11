VIDEO | Sia al Rione Marconi che a Ciccarello sono state appiccate le fiamme con gravi potenziali problemi per la salute di cittadini. Vigili del fuoco al lavoro tutta la notte

È stata una notte movimentata a Reggio Calabria, con particolare riferimento alla periferia sud della città. Ignoti, in due distinte occasioni, hanno dato fuoco ai cumuli di rifiuti che si sono creati sia nel Rione Marconi che nel quartiere Ciccarello. Nel primo caso le fiamme si sono levate alte, in una zona densamente abitata e creando non pochi problemi potenziali alla salute dei cittadini.

Nel secondo caso, complice anche il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, l’incendio è stato circoscritto, anche se è stato necessario l’intervento di una seconda autobotte dper avere ragione dell’incendio.



Diverse le squadre al lavoro (sia di Reggio che di Villa San Giovanni) tutta la notte per spegnere le fiamme.