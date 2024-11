Il mezzo era parcheggiato nei pressi dell’abitazione del proprietario, lungo la provinciale 17. Indagini per stabilire la natura del rogo

Notte movimentata a Tropea, dove un’auto è andata completamente distrutta per via di un incendio. Il mezzo, una Peugeot 206 di proprietà di A.D.C., parcheggiata nei pressi dell’abitazione dell’uomo, sulla provinciale 17 che dalla città porta a Vibo Valentia, è stato avvolto dalle fiamme intorno alle 5:30 del mattino. Sul posto si sono portati i carabinieri della locale Compagnia e i vigili del fuoco del Comando provinciale. Le indagini per stabilire la natura del rogo sono guidate proprio dagli uomini dell’Arma, agli ordini del capitano Nicola Alimonda.